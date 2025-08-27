«Жители шокированы»: власти Волжского — об осквернении Чебурашки

В Волжском не планируют охранять Чебурашку, на которого испражнились шесть раз подряд

Неизвестного мужчину, который испражнился на памятник Чебурашке в городе Волжском, продолжает искать полиция. Охранять инсталляцию от вандалов не планируется, сообщили «Газете.Ru» в администрации города. Это уже шестой раз, когда Чебурашка подвергается унижению.

«Поиски ведутся, для этого опубликовали видео [в соцсетях администрации], написано заявление в полицию. Охрану выставлять не планируем, нужно бороться с причиной, а не следствием. Надеемся, что в этот раз удастся найти нарушителя», — сказали там.

В администрации Волжского добавили, что последствия успевают убрать к утру.

«Происходит это с прошлого года. Местные жители крайне негативно отзываются, шокированы таким преступлением. Последствия устраняются рано утром, до прихода первых посетителей сквера», — сказали там.

Администрация города Волжский до этого опубликовала видео и фото инцидента – местный житель испражнился на памятник Чебурашке. Издание V1.ru отмечает, что инсталляцию осквернили в шестой раз.

Ранее СК начал проверку из-за инцидента с мигрантами, игравшими в бейсбол у памятника героям ВОВ.