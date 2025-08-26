На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Молодого человека арестовали за изнасилование девятилетней сестры

В ЮАР будут судить изнасиловавшего сестру брата и мать, которая об этом молчала
Shutterstock

Житель ЮАР предстанет перед судом вместе с матерью по делу об изнасиловании девятилетней сестры. Об этом сообщает Iol.

Инцидент произошел в провинции Лимпопо. По данным издания, 18-летний молодой человек позвал родственницу в дом, где изнасиловал ее. При этом мама знала о преступлении сына, но не обратилась в полицию.

Спустя некоторое время после произошедшего девочка рассказала о ситуации местным жителям. Они сопроводили пострадавшую и ее брата в участок, где обо всем узнала полиция.

Молодой человек уже предстал перед судом, его отправили под арест. Мать девочки также находится под стражей. На данный момент расследование продолжается. Не исключается, что имели место и другие подобные случаи.

Представители полиции поблагодарили местных жителей за оперативную реакцию на жалобу ребенка. Родителей призвали сообщать о преступлениях детей, а не покрывать их.

Ранее два мигранта изнасиловали женщину в одном из дворов Череповца.

