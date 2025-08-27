Латиноамериканская страна экстрадировала в РФ обвиняемого в многомиллионном мошенничестве

Обвиняемый в многомиллионном мошенничестве бывший глава энергосбытовой компании выслан Коста-Рикой в Россию. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк, передает «Интерфакс».

Мужчина был в международном розыске по обвинению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и легализации криминальных доходов.

Согласно данным МВД РФ, россиянин занимал пост генерального директора энергосбытовой организации в период с 2020 по 2021 год. При этом у него не было никаких документов для предоставления электроэнергии гражданам. Бизнесмен получал от потребителей деньги за поставку принадлежащих другой компании ресурсов.

В отношении мужчина возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 статьи 159) и легализации (ч. 4 статьи 174.1 УК РФ. Ему удалось скрыться за границей.

Впоследствии злоумышленника нашли на территории Республики Коста-Рика, где он и был задержан. Его выслали на родину по ходатайству Генеральной прокуратуры России. 27 августа мужчина был доставлен в Москву, сообщила Волк.

