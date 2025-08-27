На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФСБ показала видео задержания агента СБУ, готовившего диверсию в Энгельсе

ФСБ показала задержание мужчины, готовившего атаку на аэродром в Энгельсе
true
true
true

ФСБ показала кадры задержания агента СБУ, которого подозревают в подготовке атаки беспилотниками на военный аэродром в Энгельсе. Видео опубликовало РИА Новости.

Задержанным оказался 35-летний житель Волгограда. По данным ведомства, мужчина планировал установить модуль навигации для беспилотников ВСУ возле военного аэродрома в Энгельсе.

В ФСБ выяснили, что с 2019 по 2022 год подозреваемый жил во Львовской области Украины. После окончания срока временного проживания он перестал отмечаться в миграционных органах, что привлекло внимание Службы безопасности Украины. Там его завербовали, пообещав украинское гражданство в обмен на выполнение задания в России.

В Киеве мужчина прошел подготовку и под видом возвращения домой приехал в Волгоград. Позднее он отправился в Саратовскую область, где должен был выполнить полученные указания. Однако реализовать замысел ему не удалось — его задержали по месту жительства.

Ранее в ФСБ заявили, что Украина использует популярные мессенджеры для вовлечения россиян в диверсии.

