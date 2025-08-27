На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали о мошеннической схеме с электронными дневниками

МВД РФ: аферисты используют тему электронных дневников для кражи личных данных
true
true
true
close
Shutterstock

Мошенники под предлогом обновления или привязки номера телефона к электронному дневнику убеждают россиян предоставить им доступ к конфиденциальным сведениям, что приводит к серьезным последствиям. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, пишет ТАСС.

В ведомстве рассказали, что злоумышленники звонят россиянам, представляясь сотрудниками школ или техподдержкой. Они убеждают граждан в необходимости подтвердить номер телефона для того, чтобы электронный дневник «работал корректно». Также бывает, что аферисты предлагают активировать учетную запись или обновить информацию в ней. После этого мошенники либо просят продиктовать им код из СМС, либо отправляют ссылку на фишинговый ресурс.

На этом фоне пользователей предупредили, что получить доступ к электронному дневнику можно только через Единую систему идентификации и аутентификации. При этом злоумышленники могут подделать страницу аутентификации, подчеркнули в управлении.

Как отметили в ведомстве, после получения конфиденциальных данных аферистам становятся доступны аккаунты на портале «Госуслуги», в онлайн-банках и на иных сервисах.

«Дальше реализуется схема со звонком из правоохранительных органов и «спасением» средств на «безопасных счетах», — пояснили в МВД.

В связи с этим россиян призвали помнить, что сотрудники школ никогда не будут спрашивать коды из СМС по телефону. Все операции с электронным дневником проводятся посредством официальных платформ образовательных учреждений или «Госуслуг». При этом участие посторонних лиц в этом процессе не требуется.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников с дипфейками родственников.

