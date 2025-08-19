Россиянам объяснили, как выбрать полезные батончики для перекуса

Эксперт Гудимова: в протеиновых батончиках должно быть не менее 25–30% белка

Сегодня на фоне активно развивающегося тренда на полезные снеки одним из самых популярных продуктов для быстрого перекуса являются различные батончики — протеиновые, фруктово-ореховые, злаковые и другие. Чтобы перекус был действительно полезным, при выборе вида батончика важно учитывать его основную задачу и состав, рассказала «Газете.Ru» Александра Гудимова, основатель бренда Bionova.

«Например, злаковые батончики моментально заряжают энергией и улучшают мозговую активность за счет наличия в составе цельнозерновых овсяных хлопьев и сахара/с его аналогами, которые в сочетании дают высокое содержание углеводов. Они подойдут для быстрого перекуса на работе, школьникам и студентам во время учебы, спортсменам, которым необходима быстрота, например, бегунам», — объяснила она.

Фруктово-ореховые батончики в основном выбирают приверженцы ЗОЖ. Такие батончики имеют чистый состав и практически так же быстро, как злаковые, заряжают энергией.

Протеиновые батончики отлично подойдут для восстановления после спортивных нагрузок, для контроля аппетита, для восполнения дефицита белка. Они дают длительное чувство насыщения, отлично вписываются практически в любое диетическое и диабетическое питание.

«Что касается составов, то, например, для фруктово-ореховых батончиков одним из главных показателей качества является отсутствие добавленных сахаров, в том числе в составе фруктово-ягодных ингредиентов, и минимальное количество пищевых добавок. В составе злаковых должны обязательно присутствовать цельнозерновые хлопья. Плюсом будет использование натуральных сушеных ягод и фруктов, а не цукатов. Протеиновые батончики должны содержать достаточно большое количество легкоусвояемого (молочный, сывороточный, изолированный гороховый или соевый) белка — не менее 25–30%. Батончики могут быть изготовлены исключительно с использованием растительных белков специально для категории людей, не употребляющих продукты животного происхождения. В основном же растительный и животный белок используется в комплексе», — рассказала она.

Любые батончики относятся к категории сладостей, хоть и полезных. Во фруктовых батончиках, если в составе нет добавленного сахара или других подсластителей, сладость будет зависеть от количества сухофруктов и естественного содержания в них природных сахаров. В злаковые батончики сахар может добавляться как в виде сахарозы, так и в виде различных сахарных сиропов, патоки. Протеиновые же батончики обычно изготавливаются без добавления сахара, с подсластителями, чтобы снизить содержание углеводов. Самыми безопасными и часто используемыми подсластителями являются стевиолгликозиды из листьев стевии и сукралоза, получаемая из сахара.

Также батончики часто содержат пребиотики — пищевые волокна, улучшающие работу ЖКТ, что будет плюсом при выборе.

«Калорийность батончиков на самом деле не так велика, как может показаться. Фруктовые и злаковые батончики содержат не так много жира (наиболее калорийного макронутриента), а в качественных протеиновых батончиках в составе достаточно много пищевых волокон, снижающих общий калораж. Нормальная калорийность батончиков находится в пределах от 300 до 400 ккал на 100 г, если же она выше этих значений, тогда стоит внимательнее ознакомиться с составом и понять, откуда столько калорий. И, конечно, следует учитывать размер самого батончика и оценивать калорийность в конкретной порции», — резюмировала эксперт.

