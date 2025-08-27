Бывшего депутата-иноагента заочно арестовали в Новосибирске

Суд в Новосибирске заочно арестовал экс-депутата Бойко по статье об иноагентстве

Центральный районный суд Новосибирска заочно арестовал бывшего депутата городского совета Сергея Бойко (признан в РФ иностранным агентом) за неисполнение обязанностей иноагента. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона во «ВКонтакте».

Бойко заочно приговорили к двум месяцам ареста. Этот срок будет исчисляться с момента задержания бывшего депутата в России или с момента экстрадиции или депортации его на территорию страны.

Сергей Бойко был внесен в список иностранных агентов 31 марта 2023 года. Он был независимым депутатом и избирался в горсовет в составе так называемой «Коалиции Новосибирск 2020». Покинул Россию осенью 2021 года, а 28 июня 2023-го лишился мандата «в связи с утратой доверия». Экс-парламентарий пытался оспорить это решение, но получил отказ.

До этого в отношении блогера Максима Каца (признан в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей иностранного агента». Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее Верховный суд не стал рассматривать жалобу комика Руслана Белого (признан в РФ иностранным агентом) об исключении из реестра иноагентов.