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Против блогера Максима Каца завели дело за неисполнение обязанностей иноагента

На блогера Максима Каца завели дело за нарушение закона об иноагентах
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В отношении блогера Максима Каца (признан в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, дело заведено по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Неисполнение обязанностей иностранного агента»). Санкции по этой статье предусматривают штраф до 300 тыс. рублей либо лишение свободы сроком до двух лет.

Как уточнил собеседник агентства, поводом для возбуждения дела стало обращение, поступившее в Роскомнадзор от одного из членов признанной в России нежелательной организации «Депутаты мирной России», в которую также входит Кац.

По данным источника, блогер предлагал сделать участников этой структуры анонимными — если они сами не выступят против. Однако такую инициативу не поддержали некоторые члены объединения, включая бывшего муниципального депутата из Санкт-Петербурга Ольгу Галкину. После этого, как утверждается, и было направлено заявление в надзорное ведомство.

В августе прошлого года Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал Каца на 40 тысяч рублей по той же статье.

Еще годом ранее Басманный суд Москвы уже заочно приговорил Максима Каца к восьми годам колонии общего режима. Поводом стало дело о распространении ложной информации о действиях российской армии. Также суд запретил ему в течение четырех лет администрировать интернет-ресурсы. Позднее Мосгорсуд оставил приговор в силе.

Ранее Верховный суд отклонил жалобу создателя сериала Mr. Freeman на статус иноагента.

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