На Дальнем Востоке спасатели ищут мужчину, которого унесло в море на бочке из-под соляры

В Хабаровском крае мужчину унесло в море на бочке из-под соляры
true
true
true
close
Dizzy_Studio/Shutterstock

В Хабаровском крае сотрудники МЧС ищут мужчину, который случайно уплыл в направлении Охотского моря на бочке из-под соляры. Об этом управление ведомства по региону сообщает в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел, когда компания из трех человек пыталась переехать через устье реки Тыл на машине. В водоеме наблюдался уровень повышения воды, поэтому автомобиль заглох. В результате два человека смогли спастись, третьего унесло течением.

После того, как о ситуации сообщили в МЧС, спасатели организовали поиски. Вместе с полицейскими и местными жителями они обследовали устье реки, но там пропавшего не обнаружили.

«До настоящего времени его местонахождение неизвестно», – сообщается в публикации.

Отмечается, что в этом районе труднодоступная местность и транспортное сообщение отсутствует. Всего к поискам мужчины привлекли 33 человека и шесть единиц техники.

Ранее на Сахалине четыре человека потерялись в лесу.

