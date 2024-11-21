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Колумбиец погиб, пытаясь перепрыгнуть через разъяренного быка

На корриде в Колумбии бык насмерть забодал мужчину

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Shutterstock

В Колумбии мужчина погиб на глазах у шокированных зрителей на корриде после того, как попытался перепрыгнуть через разъяренного быка. Об этом сообщила британская газета Daily Mirror.

Джон Марио Пуэльо Кабальеро под прозвищем Тень 12 ноября участвовал в традиционном фестивале. Он пытался перепрыгнуть через быка, но попал на его рога и отлетел в сторону.

Отважные свидетели подбежали к мужчине и пытались оттащить его, но им самим пришлось спасаться бегством от быка. Пока другие люди пытались отвлечь животное, пострадавшего все-таки смогли унести.

По данным местных СМИ, Кабальеро, который часто выступал на корриде, скончался от полученных травм.

В сентябре в муниципалитете Пантоха в Испании сбежавший бык ранил четырех человек на городском празднике. Животное сбежало во время утреннего забега быков и бросилось в толпу. Полицейским пришлось застрелить быка.

Ранее в Мексике бык пытался забодать туристку на глазах очевидцев.

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