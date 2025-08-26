Власти Турции решили построить убежища во всех провинциях

Турция намерена обеспечить граждан современной системой гражданской защиты — правительство страны приняло решение создать убежища в каждой из 81 провинции. Об этом сообщает телеканал NTV.

По его данным, вопрос о строительстве защитных объектов встал особенно остро на фоне недавних конфликтов на Ближнем Востоке.

«На заседании кабмина обсуждалось отсутствие в Турции убежищ и несоответствие уже построенных современным критериям», — отмечается в сообщении.

Министерство окружающей среды и градостроительства уже приступило к реализации проекта. Убежища будут предназначены для защиты людей в случае войны, природных катастроф или техногенных аварий.

Программа стартовала с Анкары и ряда других крупных городов, а в дальнейшем охватит все регионы страны. При создании защитных сооружений Турция ориентируется на опыт Израиля, Японии и Швейцарии.

Отмечается, что еще в 1987 году в Турции был принят закон, обязывающий строить убежища в зданиях определенной площади. Однако на практике многие такие помещения впоследствии превратились в парковки и склады.

В июне немецкое издание Süddeutsche Zeitung писало, что Германия активно разрабатывает стратегии для быстрого увеличения числа бункеров и убежищ из-за «угрозы нападения России». Ральф Тислер, возглавляющий Федеральное ведомство гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK), призвал к преобразованию существующих туннелей, станций метро, подземных парковок и подвалов общественных зданий в бомбозащитные укрытия, чтобы «в кратчайшие сроки создать пространство для одного миллиона человек».

Ранее в МЧС заявили, что на «Госуслугах» станут доступны данные о бомбоубежищах.