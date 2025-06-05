В МЧС подтвердили, что на «Госуслугах» станут доступны данные о бомбоубежищах

В МЧС подтвердили, что на «Госуслугах» появится информация о бомбоубежищах

В МЧС подтвердили, что на «Госуслугах» появится информация о бомбоубежищах. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

«Информация о защитных сооружениях гражданской обороны станет доступной на портале Госуслуг», — говорится в публикации.

Там добавили, что доступ к адресам убежищ в личном кабинете уже есть у жителей Белгородской области.

«МЧС России совместно с Минцифры прорабатывает реализацию такого механизма во всех субъектах страны», — отметили в ведомстве.

Как указали в министерстве, в личном кабинете россиян появится специальная вкладка. В ней будут данные о ближайшем убежище, в котором нужно будет временно разместиться в случае чрезвычайной ситуации. Таким же образом планируется информировать граждан и об эвакуационных пунктах, куда необходимо прибыть в случае объявления эвакуации.

Накануне «Парламентская газета» сообщила, что россияне смогут узнать, где находится самое близкое убежище гражданской обороны, на «Госуслугах».

Ранее в Мурманске начали продавать места в бомбоубежище с магазином.