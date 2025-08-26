На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинец с пистолетом останавливал автомобили во время минуты молчания

В Виннице мужчина с пистолетом останавливал машины во время минуты молчания
Telegram-канал Политика Страны

Мужчина с предметом, напоминающим пистолет, вышел на центр перекрестка в украинском городе Виннице. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

По информации журналистов, житель населенного пункта устроил перформанс во время утренней минуты молчания.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали нарушителя общественного порядка. В полиции рассказали, что пистолет оказался игрушечным.

Публикация дополнена видео с камер наблюдения. На кадрах видно, как мужчина в оранжевой жилетке выходит на центр перекрестка, не обращая внимания на проезжающие мимо автомобили. Далее он начинает ходить по проезжей части, время от времени целясь в машины из игрушечного пистолета и пытаясь остановить их.

20 августа украинский телеканал «Аверс» сообщил, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) на Волыни забрали мужчину с инвалидностью и обстреляли пенсионерок, пытавшихся их остановить. Женщины, ставшие свидетелями насильственной мобилизации, начали бросать камни в автомобиль военных комиссаров. В результате один из сотрудников вышел из машины и открыл огонь по жительницам Волыни, ранив одну из них.

Впоследствии эту информацию подтвердили в Волынском ТЦК. Там заявили, что правоохранительные органы организовали проверку по факту случившегося.

Ранее в центре Киева произошла стрельба.

Новости Украины
