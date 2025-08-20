Военкомат на Волыни признал, что его сотрудники стреляли по людям

Волынский территориальный центр комплектования (ТЦК, военный комиссариат) подтвердил, что его сотрудники открыли огонь по местным жителям во время операции по мобилизации. Пост с соответствующим содержанием появился на странице военкомата в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Факт использования оружия <...> сейчас проверяется соответствующими правоохранительными органами в установленном законом порядке», — говорится в заявлении.

При этом в нем подчеркивается, что жители Волыни якобы начали «совершать агрессивные действия» против работников ТЦК.

20 августа украинский телеканал «Аверс» сообщил, что сотрудники территориального центра комплектования на Волыни забрали инвалида и обстреляли пенсионерок, пытавшихся их остановить.

По словам местной жительницы, мужчина с инвалидностью ехал на велосипеде, когда его остановили военные комиссары. Работники ТЦК посадили его в свою машину, при этом несколько пенсионерок стали свидетелями произошедшего. Женщины начали бросать камни в автомобиль, что разозлило одного из сотрудников территориального центра комплектования. Он вышел из машины и открыл огонь по жительницам Волыни, одна из них получила ранения.

Ранее на Украине сняли на видео погоню военного комиссара за велосипедистом.