Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) и правоохранительных органов на Волыни забрали инвалида, после чего открыли огонь по пытавшимся остановить их пенсионеркам. Об этом сообщил украинский телеканал «Аверс».

Местная жительница рассказала, что работники ТЦК остановили ехавшего на велосипеде мужчину. Транспортным средством управлял человек с инвалидностью, но военные комиссары не обратили на это внимания. Они посадили задержанного гражданина в свою машину, при этом несколько пенсионерок стали свидетелями произошедшего.

Женщины начали бросать камни в автомобиль, после чего один из сотрудников территориального центра комплектования вышел из машины и открыл огонь по жительницам Волыни. В результате одна из них получила ранения.

14 августа в Одессе произошла массовая драка между работниками ТЦК и гражданскими. Как рассказали в одесском территориальном центре комплектования, в ходе операции по мобилизации один из мужчин пытался скрыться от военных комиссаров на машине. При этом полицейские остановили его на территории станции технического обслуживания автомобилей. Сотрудники ТЦК предприняли попытку мобилизовать работников станции, что и стало причиной конфликта.

Ранее на Украине военный комиссар избил 72-летнюю женщину.