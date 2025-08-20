На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине военкомы обстреляли пенсионерок

Сотрудники ТЦК на Волыни открыли огонь по пенсионеркам и забрали инвалида
true
true
true
close
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) и правоохранительных органов на Волыни забрали инвалида, после чего открыли огонь по пытавшимся остановить их пенсионеркам. Об этом сообщил украинский телеканал «Аверс».

Местная жительница рассказала, что работники ТЦК остановили ехавшего на велосипеде мужчину. Транспортным средством управлял человек с инвалидностью, но военные комиссары не обратили на это внимания. Они посадили задержанного гражданина в свою машину, при этом несколько пенсионерок стали свидетелями произошедшего.

Женщины начали бросать камни в автомобиль, после чего один из сотрудников территориального центра комплектования вышел из машины и открыл огонь по жительницам Волыни. В результате одна из них получила ранения.

14 августа в Одессе произошла массовая драка между работниками ТЦК и гражданскими. Как рассказали в одесском территориальном центре комплектования, в ходе операции по мобилизации один из мужчин пытался скрыться от военных комиссаров на машине. При этом полицейские остановили его на территории станции технического обслуживания автомобилей. Сотрудники ТЦК предприняли попытку мобилизовать работников станции, что и стало причиной конфликта.

Ранее на Украине военный комиссар избил 72-летнюю женщину.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами