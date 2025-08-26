Председатель кубанского ДОСААФ может лишиться свободы на 10 лет из-за махинаций с землей

Председатель отделения ДОСААФ в Краснодарском крае Борис Левитский предстанет перед судом за махинации с землей. Согласно обвинению, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы следствия.

Уголовное дело в отношении Левитского связано с махинациями с земельным участком, выделенным для пансионата «Кубаньгазпром» в бухте Инал.

«В результате рассмотрения обращения департамента имущественных отношений Краснодарского края были внесены изменения в категорию земельного участка — с «земли особо охраняемых территорий и объектов» на «земли населенных пунктов». В итоге права на участок площадью более 43 тысяч квадратных метров, расположенный в Туапсинском районе, перешли от ООО «Газпром добыча Краснодар» к Борису Левитскому», – говорится в деле.

Борис Левитский был задержан в Краснодарском крае и этапирован в Москву для проведения следственных мероприятий. В настоящее время он находится в СИЗО, и ожидает суда по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Так, по статье 201 УК РФ, с учетом тяжких последствий, ему грозит до 10 лет лишения свободы и запрет на определенные должности в течение трех лет.

