В регионе РФ завели дело об ущербе на 800 млн рублей при выполнении гособоронзаказа

В Калининградской области завели дело о взятках при строительстве объектов

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о взяточничестве с ущербом в размере 800 млн рублей при выполнении государственного оборонного заказа в Калининградской области. Об этом сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замначальника по сопровождению проектов строительного управления Калининграда Михаила Саркисова», — сказали в ведомстве.

По данным следствия, Саркисов отвечал за исполнение контрактов, заключенных в период с 2022 по 2023 год между ООО «Комплитстрой групп» и госзаказчиком на сумму более 800 миллионов рублей. В ведомстве уточнили, что обвиняемый получил взятку за покровительство при строительстве объектов по контрактам.

Сообщается, что условия соглашений выполнены не были. Саркисову инкриминируют получение взятки в крупном размере. Ему грозит от 7 до 12 лет колонии.

До этого в Нижегородской области силовики задержали пятерых сотрудников фирмы по производству химических веществ, обвиняемых в мошенничестве более чем на 250 млн рублей на гособоронзаказе. Официальный представитель СК России Светлана Петренко уточнила, что среди них оказались директор коммерческой фирмы, его заместитель, начальник планово-экономического отдела, старший экономист и главный бухгалтер.

Ранее экс-главу судостроительного завода в Крыму обвинили в хищении 2 млн рублей.