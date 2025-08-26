«Есть риски»: эксперт оценил перекладывание работы врачей на фельдшеров

В России с 1 сентября фельдшеры смогут официально исполнять обязанности лечащих врачей, включая терапевтов, акушеров-гинекологов и педиатров. Предполагается, что выполнять их работу они будут при дефиците специалистов или их временном отсутствии. По мнению эксперта здравоохранения, врача общей практики Романа Фишкина, опытные фельдшеры и акушеры в сельской местности уже давно работают за врачей. Однако риски у этого нововведения все-таки есть, отметил он в беседе с 360.ru.

По словам специалиста, важно не закрывать глаза на тот факт, что образование фельдшеров не является таким глубоким, как у врачей. На этом фоне есть риск, что они могут либо пропустить атипичное течение заболевания, либо не заметить редкую патологию за симптомами обычной простуды. У врачей, которые обладают фундаментальными знаниями, больше шансов выявить что-то неладное и назначить дополнительное исследование.

«Квалификации фельдшера или акушера достаточно для рутинных, стандартных случаев в условиях острого дефицита работников. Однако для сложной диагностики и лечения пациентов с патологией их подготовки может быть недостаточно», — убежден Фишкин.

В то же время он призвал не бояться фельдшеров и акушеров, подчеркнув, что они являются такими же медиками и спасают жизни людей. Проблема не в их компетенциях, а в дефиците кадров, подчеркнул специалист. Так, сегодня во многих селах и деревнях есть один единственный фельдшерский пункт, где все функции терапевтов, педиатров, неотложной помощи выполняет один фельдшер. По сути, приказ Минздрава лишь формализует эту практику, пояснил Фишкин.

По мнению эксперта, важно понимать, что это вынужденная мера, которая может лишь временно решить проблему нехватки врачей. Причем, помимо самого нововведения, нужны четкие протоколы и алгоритмы действий среднего медперсонала, включая налаженную систему оперативных консультаций с врачами. Что касается крупных городов, то изменения на ситуацию никак не отразятся, так как в них, как правило, есть большой выбор специалистов, заключил врач.

Напомним, депутат Госдумы Тамара Фролова подчеркнула, что до сих пор полномочия фельдшеров были ограничены, но новый приказ легализует практику делегирования врачебных функций при отсутствии специалистов с высшим образованием или их нехватке. По ее словам, новые правила будут касаться оказания первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи. Соответствующие полномочия фельдшерам и акушеркам сможет через приказ предоставлять руководитель медучреждения. Данная инициатива должна улучшить ситуацию в селах и других населенных пунктах, где наблюдается нехватка врачебных кадров.

