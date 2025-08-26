На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Журналистка Reuters уволилась, обвинив агентство в «израильской пропаганде»

Yeni Şafak: журналистка Reuters Зинк уволилась и обвинила агентство в пропаганде
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Фотожурналистка Валери Зинк, проработавшая в агентстве Reuters восемь лет, уволилась, обвинив организацию в оправдании военных преступлений Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает турецкое издание Yeni Şafak.

На своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Зинк опубликовала разорванный бейдж агентства и заявила, что материалы Reuters способствуют атмосфере безнаказанности, в условиях которой не стало уже 273 журналистов. Она напомнила, что Израиль обвинял некоторых из них, в частности — лауреата Пулитцеровской премии Анаса аль-Шарифа, в связях с палестинским движением ХАМАС, не приводя никаких доказательств.

Зинк отметила равнодушие руководства агентства по отношению к собственным сотрудникам, часть из которых пострадала 19 августа при ударе Израиля по больнице Нассер в Газе. По словам журналистки, ей стыдно носить пресс-карту Reuters, которое, как и другие западные СМИ, публикует «пропаганду Израиля», не проверяя полученную информацию.

В результате израильского удара по приемному покою больницы Нассер в Газе не удалось спасти как минимум 20 человек. Среди жертв атаки — журналисты Мохамед Салам, Хосам Аль-Масри, Моаз Абу Тах, Мариам Абу Дакк и Ахмед Абу Азиз.

Ранее власти Турции назвали военным преступлением удар по больнице в Газе.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами