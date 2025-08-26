Журналистка Reuters уволилась, обвинив агентство в «израильской пропаганде»

Фотожурналистка Валери Зинк, проработавшая в агентстве Reuters восемь лет, уволилась, обвинив организацию в оправдании военных преступлений Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает турецкое издание Yeni Şafak.

На своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Зинк опубликовала разорванный бейдж агентства и заявила, что материалы Reuters способствуют атмосфере безнаказанности, в условиях которой не стало уже 273 журналистов. Она напомнила, что Израиль обвинял некоторых из них, в частности — лауреата Пулитцеровской премии Анаса аль-Шарифа, в связях с палестинским движением ХАМАС, не приводя никаких доказательств.

Зинк отметила равнодушие руководства агентства по отношению к собственным сотрудникам, часть из которых пострадала 19 августа при ударе Израиля по больнице Нассер в Газе. По словам журналистки, ей стыдно носить пресс-карту Reuters, которое, как и другие западные СМИ, публикует «пропаганду Израиля», не проверяя полученную информацию.

В результате израильского удара по приемному покою больницы Нассер в Газе не удалось спасти как минимум 20 человек. Среди жертв атаки — журналисты Мохамед Салам, Хосам Аль-Масри, Моаз Абу Тах, Мариам Абу Дакк и Ахмед Абу Азиз.

Ранее власти Турции назвали военным преступлением удар по больнице в Газе.