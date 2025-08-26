На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Унижение для врачей»: в Госдуме раскритиковали появление советников по абортам

Депутат Останина: введение в больницы советников по абортам – унижение для врачей
true
true
true
close
Freepik.com

Создание в больницах новой должности советника по абортам не поможет решить демографические проблемы, а станет лишь унижением для врачей, считает глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. На аборты женщины часто решаются из-за проблем, которые им не поможет решить ни один советник, заявила она НСН.

Так депутат прокомментировала сообщение о том, что Минздрав РФ предложил создать в медучреждениях должность специалиста по социальной работе, который будет оказывать поддержку и помогать отговаривать женщин от абортов. Однако подход к женщинам уже ищут врачи – никто из них не пытается склонить их к аборту, подчеркнула Останина.

«Не надо унижать наших специалистов, я уверена, что профессионал всегда предупредит женщину об опасности аборта, особенно если это первый ребенок, — заявила она. — Назначенный советник в каждой поликлинике будет полезен, если он будет готов помочь женщине решить те проблемы, которые заставляют ее сделать аборт: нет жилья, нет зарплаты, муж работу потерял — тогда флаг ему в руки».

Парламентарий напомнила, что зачастую на отказ от рождения ребенка решаются матери-одиночки, которые знают, что не смогут воспитать ребенка без отца. В данном случае получается, что советники смогут уговорить их от этого решения, если превратятся в «свах-повитух» и помогут найти мужа, с иронией отметила Останина.

«Вводить должность советника оплачиваемой — это просто профанация идеи улучшения демографии», — заключила депутат.

Напомним, по рекомендациям Минздрава предполагается, что врач или психолог должны выяснять причины решения о прерывании беременности. Если они связаны с семейным конфликтом или тяжелым материальным положением, женщине смогут предложить временное жилье в «кризисной квартире», а также помощь «куратора семьи» — специалиста, который будет сопровождать ее при оформлении документов, предоставлении социальных и юридических услуг. В ведомстве подчеркнули, что цель этих мер — повысить рождаемость и сократить количество абортов.

Ранее в Госдуме рассказали о нововведениях в процедуре аборта.

