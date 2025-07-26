В Госдуме рассказали о нововведениях в процедуре аборта

Дрожжина: с 1 сентября россиянкам при аборте расскажут о большем числе рисков

С 1 сентября 2025 года в России начнет действовать обновленная форма информированного добровольного согласия на проведение искусственного прерывания беременности. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина в беседе с РИА Новости.

По ее словам, новая форма документа более подробно описывает саму процедуру и прямо указывает на возможные медицинские и психологические риски. В числе потенциальных последствий теперь отдельно упоминаются бесплодие, хронические тазовые боли, осложнения при последующих беременностях, гормональные сбои, психические нарушения, повышенный риск заболеваний молочной железы, сердечно-сосудистой системы, а также воспалительных процессов.

«Женщина должна понимать, на что она идет, и принимать решение осознанно. Этот честный, но корректный язык помогает лучше осознать последствия вмешательства», — подчеркнула она.

Также в документ добавлен пункт о возможности передачи информации о состоянии здоровья беременной другому лицу, указанному в согласии, и месте подписи представителя, если женщина находится под опекой.

Дрожжина подчеркнула, что окончательное решение по-прежнему остается за женщиной. Однако, если отсутствуют медицинские противопоказания и сохраняется возможность выносить ребенка, государство и близкие должны оказывать поддержку тем, кто выбирает сохранить беременность.

Ранее в России утвердили стандарты медицинской помощи в случае прерывания беременности.