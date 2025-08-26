В России пройдут учения по действиям при террористической угрозе

В образовательных учреждениях пройдут учения по действиям при воздушной тревоге

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что 28 августа состоятся всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге в образовательных учреждениях. Об этом сообщает РИА Новости.

Учения состоятся на территориях организаций общего образования, дошкольного и среднего профессионального. Будет отрабатываться комплексный сценарий «Действия сотрудников охраны и работников образовательных организаций при вооруженном нападении на объект (территорию) образовательной организации и обнаружении после нейтрализации нарушителей размещенного в здании образовательной организации взрывного устройства».

22 августа Кравцов принял участие в совещании российского президента Владимира Путина с членами правительства. В ходе заседания он заявил, что Минпросвещения РФ уделяет большое внимание безопасности в школах и учебных заведениях.

Ранее правительство РФ постановило ввести в школах должность преподавателя-организатора основ безопасности и защиты Родины.