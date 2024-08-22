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Во всех образовательных учреждениях РФ пройдут тренировочные учения

Кравцов: 27 августа во всех школах и колледжах РФ пройдут тренировочные учения

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РИА «Новости»

Тренировочные учения пройдут во всех образовательных организациях на территории РФ на следующей неделе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра просвещения страны Сергея Кравцова.

Глава профильного ведомства 22 августа принял участие в совещании российского президента Владимира Путина с членами правительства. В ходе заседания он заявил, что Минпросвещения РФ уделяет большое внимание безопасности в школах и учебных заведениях.

«Совместно с МЧС [РФ] проведем большие тренировочные единые учения для всех образовательных учреждений», — сказал Кравцов.

Он добавил, что соответствующие мероприятия запланированы на 27 августа.

21 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам разработать стратегию развития системы образования в стране на срок до 2030 года. Глава российского правительства поставил данную задачу перед министерством просвещения, министерством образования и науки, Рособрнадзором, а также министерством финансов. Они должны выполнить поручение до 4 марта 2025 года.

Ранее правительство РФ постановило ввести в школах должность преподавателя-организатора основ безопасности и защиты Родины.

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