В школах появится учитель основ безопасности и защиты Родины

В школах России появится должность преподавателя-организатора основ безопасности и защиты Родины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление кабмина.

«Слова «Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности» заменить словами «Преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины»», — следует из документа.

Как отмечается, распоряжение министерства вступит в силу 1 сентября 2024 года. Новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины» также начнут преподавать в школах с начала будущего учебного года.

Новый предмет будет включать в себя расширенный курс начальной военной подготовки, а также правила оказания первой помощи и действий при различных чрезвычайных ситуациях.

До этого президент РФ Владимир Путин подписал проект закона, в соответствии с которым с 2024-2025 учебного года школьники будут изучать предмет «Основы безопасности и защиты Родины».

Ранее Минпросвещения пообещало учесть опыт Чечни при создании программ по курсу ОБЖ.