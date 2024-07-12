Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В школах появится учитель основ безопасности и защиты Родины

Учителя ОБЖ будут преподавать основу безопасности и защиты Родины

close
100%
Константин Чалабов/РИА «Новости»

В школах России появится должность преподавателя-организатора основ безопасности и защиты Родины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление кабмина.

«Слова «Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности» заменить словами «Преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины»», — следует из документа.

Как отмечается, распоряжение министерства вступит в силу 1 сентября 2024 года. Новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины» также начнут преподавать в школах с начала будущего учебного года.

Новый предмет будет включать в себя расширенный курс начальной военной подготовки, а также правила оказания первой помощи и действий при различных чрезвычайных ситуациях.

До этого президент РФ Владимир Путин подписал проект закона, в соответствии с которым с 2024-2025 учебного года школьники будут изучать предмет «Основы безопасности и защиты Родины».

Ранее Минпросвещения пообещало учесть опыт Чечни при создании программ по курсу ОБЖ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами