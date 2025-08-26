На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа одна из самых высокооплачиваемых профессий в России

Эксперт Козаренко: пилот агродрона может получать до 300 тыс. рублей в месяц
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

В России пилот агродрона является одной из самых высокооплачиваемых профессий в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). В аграрный сезон зарплаты таких специалистов могут доходить до 300 тысяч рублей, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко.

По словам эксперта, зарплаты специалистов в сфере БАС выше всего в Москве и Санкт-Петербурге. Однако, если сравнивать доходы, то стоит смотреть не только на его уровень, но и на востребованность кадров, отметил Козаренко.

Он также подчеркнул, что регионы по уровню заработной платы начинают «подтягиваться» к столице, и борьба за квалифицированные кадры уже ведется.

При растущем спросе на специалистов БАС планируется увеличивать количество специалистов этого направления, заключил Козаренко.

В апреле этого года стало известно, что Госдума РФ планирует законодательно регулировать использование агродронов в стране. Отмечается, что в настоящее время отсутствует четкая правовая основа для применения беспилотных летательных аппаратов в аграрном секторе, включая опыление сельскохозяйственных культур. Помимо этого, существуют ограничения на использование дронов, требующие специальных разрешений и обучения операторов.

Ранее в России сертифицировали первый тяжелый агродрон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами