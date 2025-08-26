Названа одна из самых высокооплачиваемых профессий в России

Эксперт Козаренко: пилот агродрона может получать до 300 тыс. рублей в месяц

В России пилот агродрона является одной из самых высокооплачиваемых профессий в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). В аграрный сезон зарплаты таких специалистов могут доходить до 300 тысяч рублей, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко.

По словам эксперта, зарплаты специалистов в сфере БАС выше всего в Москве и Санкт-Петербурге. Однако, если сравнивать доходы, то стоит смотреть не только на его уровень, но и на востребованность кадров, отметил Козаренко.

Он также подчеркнул, что регионы по уровню заработной платы начинают «подтягиваться» к столице, и борьба за квалифицированные кадры уже ведется.

При растущем спросе на специалистов БАС планируется увеличивать количество специалистов этого направления, заключил Козаренко.

В апреле этого года стало известно, что Госдума РФ планирует законодательно регулировать использование агродронов в стране. Отмечается, что в настоящее время отсутствует четкая правовая основа для применения беспилотных летательных аппаратов в аграрном секторе, включая опыление сельскохозяйственных культур. Помимо этого, существуют ограничения на использование дронов, требующие специальных разрешений и обучения операторов.

Ранее в России сертифицировали первый тяжелый агродрон.