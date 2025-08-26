В России ужесточат ответственность за киберпреступления и онлайн-мошенничество

Во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством вошли около 20 инициатив. Об этом сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Согласно новым правилам, операторы связи и банки будут обязаны возмещать деньги абонентов и клиентов в случае мошенничества, если оно произошло из-за их бездействия после предупреждений о подозрительной активности. Все сотовые операторы должны будут передавать данные о номерах, с которых совершаются мошеннические звонки, в реестр ГИС «Антифрод» и приостанавливать трафик по этим номерам, за исключением вызовов экстренных служб.

На платформе «Госуслуги» россияне смогут видеть, кому и на каких условиях они давали согласие на обработку персональных данных, отзывать его и сообщать о нарушениях. В случае блокировки аккаунта из-за действий мошенников доступ можно будет восстановить с помощью биометрии, приложения и сайта банка, национального мессенджера или через МФЦ.

Кроме того, абоненты смогут запретить входящие звонки с иностранных номеров, а международные звонки будут помечаться специальным индикатором. Для фишинговых сайтов и ресурсов с вредоносным ПО будет действовать внесудебный механизм блокировки.

Использование искусственного интеллекта для киберпреступлений, включая кражу данных, теперь будет наказываться штрафом от 100 до 500 тысяч рублей или лишением свободы до шести лет. Также вводится ответственность за незаконный оборот цифровой валюты и майнинг.

Новые меры ограничивают количество банковских карт на одного человека до десяти, что упростит банкам контроль за подозрительными операциями. Ранее, с 1 июня, вступил в силу закон о защите граждан от мошенников, который вводится поэтапно. Уже действуют запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов и банков, возможность отказаться от смс-рассылок и спам-звонков, а с сентября можно будет установить самозапрет на оформление сим-карт через «Госуслуги».

Ранее юрист заявила, что в России ожидают резкого падения числа мошеннических звонков.