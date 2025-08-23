«Все боялись»: в Новосибирске более 10 человек жестоко избили юношу на глазах у очевидцев

В Новосибирске произошел конфликт с участием более чем десяти человек. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел на улице Ленина. По словам очевидцев, к молодому человеку подошли около десяти человек. При этом, как рассказали очевидцы, позже подошли еще двое, все они были спортивного телосложения и находились в состоянии алкогольного опьянения.

По какой причине мужчины проявили агрессию к юноше, не уточняется. По словам свидетелей, неизвестные украли у молодого человека более 20 тысяч рублей.

«После избиения у пострадавшего остались тяжелые гематомы. Есть подозрения на переломы лицевых костей и сотрясение», – сообщается в публикации.

После произошедшего подростка посадили в такси, он уехал домой. Один из очевидцев рассказал, что за дракой наблюдали около 10-12 человек, но никто не решался вступиться за юношу, так как «все боялись».

На данный момент сотрудники МВД уточняют информацию об инциденте.

