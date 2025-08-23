На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Все боялись»: в Новосибирске более 10 человек жестоко избили юношу на глазах у очевидцев

В Новосибирске пьяная толпа избила юношу
true
true
true
close
 Global Look Press

В Новосибирске произошел конфликт с участием более чем десяти человек. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел на улице Ленина. По словам очевидцев, к молодому человеку подошли около десяти человек. При этом, как рассказали очевидцы, позже подошли еще двое, все они были спортивного телосложения и находились в состоянии алкогольного опьянения.

По какой причине мужчины проявили агрессию к юноше, не уточняется. По словам свидетелей, неизвестные украли у молодого человека более 20 тысяч рублей.

«После избиения у пострадавшего остались тяжелые гематомы. Есть подозрения на переломы лицевых костей и сотрясение», – сообщается в публикации.

После произошедшего подростка посадили в такси, он уехал домой. Один из очевидцев рассказал, что за дракой наблюдали около 10-12 человек, но никто не решался вступиться за юношу, так как «все боялись».

На данный момент сотрудники МВД уточняют информацию об инциденте.

Ранее дети устроили массовую драку в Екатеринбурге и попали на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами