«Аэрофлот» изменил расписание некоторых рейсов

«Аэрофлот» вынужденно изменил расписание ряда рейсов из-за введенных ограничений на вылет и прилет самолетов в российских аэропортах. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Отмечается, что самолеты не могли использовать трассы для полетов, например, в Калининграде.

В итоге «Аэрофлоту» пришлось скорректировать расписание рейсов посредством переноса времени вылета, отмены, объединения и выполнения некоторых рейсов с помощью крупных самолетов.

В авиакомпании добавили, что пассажирам отмененных рейсов предлагается заново забронировать места на ближайшие рейсы или оформить возврат стоимости билетов.

В ночь на 26 августа и утром временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Санкт-Петербурга, Нижнекамска, Казани, Волгограда, Нижнего Новгорода.

Ранее сообщались, что беспилотники атаковали Ленинградскую область.