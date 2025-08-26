Аэропорт Казани возобновил работу

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Уточняется, что меры были введены для обеспечения безопасности полетов. На запасные аэродромы ушел один самолет.
Ограничения в аэропорту Казани были введены утром 26 августа.
До этого в аэропортах Пулково и Пскова были введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Аналогичные меры были введены в международном аэропорту Нижнего Новгорода.
23 августа в аэропорту Пулково впервые за 20 дней ввели ограничения на взлет и посадку самолетов на фоне налета украинских беспилотников на Ленинградскую область. Более 80 авиарейсов, в том числе в Анталью, Баку и Ереван, были задержаны.
Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.