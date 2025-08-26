На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Пулково вернулся к штатной работе

Росавиация: аэропорт Пулково возобновил работу после временных ограничений
true
true
true
close
Александр Гальперин/РИА Новости

В петербургском аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он пояснил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. За время их действия пять самолетов, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург, направили на запасные аэродромы. Также были закрыты воздушные трассы для полетов в Калининград и обратно, однако теперь они вновь открыты.

Кореняко отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, подчеркнув, что именно это остается главным приоритетом.

Ограничения действовали с пяти часов утра. По словам представителя Росавиации, временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности применения воздушных трасс для рейсов в Калининград и обратно. В связи с этим в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании.

Ранее сообщалось, что ограничения в воздушном пространстве вызвали массовые задержки в Пулково.

