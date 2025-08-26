На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подросток изнасиловал четырехлетнюю девочку, насмотревшись видео в соцсетях

В Кыргызстане молодой человек изнасиловал четырехлетнюю девочку
true
true
true
close
FotoDuets/Shutterstock/FOTODOM

Подростка из Кыргызстана подозревают в изнасиловании четырехлетнего ребенка. Об этом сообщает Liter.kz со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в Иссык-Атинском районе страны. По данным издания, 14-летний молодой человек надругался над девочкой. Когда о ситуации стало известно, юношу задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании.

В беседе с сотрудниками правоохранительных органов школьник признался, что к преступлению его подтолкнули «просмотренные видео из соцсети».

По данным издания, узнав о произошедшем с дочерью, ее мать перенесла микроинсульт, ее госпитализировали. Обращаться в милицию она не хотела, поэтому в райотделе ребенку назначили законного представителя.

В больнице тем временем подтвердили факт насилия.

«В данное время Иссык-Атинское районное управление труда, социальной защиты и миграции работает с девочкой на основе индивидуального плана по защите ребенка», – сообщается в публикации.

По словам представителей власти, пострадавшей нужна долгосрочная реабилитация.

Ранее в Таиланде таксист завез туристку в лес, изнасиловал и бросил на месте.

