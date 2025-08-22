На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дети устроили массовую драку в Екатеринбурге и попали на видео

В Екатеринбурге дети устроили массовую драку на улице
true
true
true

В Екатеринбурге несовершеннолетние устроили массовую драку на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал «Безумный Екб».

Инцидент произошел 19 августа на детской площадке на улице Пехотинцев. Все началось с драки двух мальчиков, однако в ходе их потасовки начались стычки между другими детьми.

На кадрах с места случившегося видно, как конфликт превращается в массовую драку. Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало.

До этого самарцы подрались с тольяттинцами «стенка на стенку» на музыкальном фестивале. В какой-то момент молодые люди начали использовать подручные средства, в том числе складные стулья, а затем раздался выстрел. Потасовку попытались разогнать с помощью газовых баллонов, однако унять хулиганов не удалось. Драка продолжилась за пределами площадки.

Ранее отдыхающие устроили на круизном лайнере массовую драку из-за наггетсов.

