Эксперт пояснила, когда ученики могут обойтись без школьной формы

Юрист Ошкина: отсутствие формы не повод не пустить школьника на уроки
Alena Ivochkina/Shutterstock/FOTODOM

Школа не имеет права отстранять ученика от занятий из-за отсутствия формы конкретного образца, если его одежда аккуратна и соответствует деловому стилю. Об этом сообщила РИА Новости член Союза юристов-блогеров Ольга Ошкина.

Она уточнила, что согласно закону «Об образовании», каждая школа может самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду обучающихся — от фасона и цвета до знаков отличия, учитывая мнение учеников, родителей и педагогов. При этом одежда должна оставаться в рамках делового стиля и носить светский характер, что закреплено в письме Минобрнауки.

Ошкина отметила, что школа вправе ввести понятие «допустимого делового стиля», однако не может навязывать форму конкретного производителя. Родители при желании могут подать директору заявление об отказе от обязательной формы, и оно должно быть рассмотрено.

По словам юриста, случаи недопуска к урокам без «правильной» формы встречаются крайне редко. В ситуации, когда это все же произойдет, родителям советуют зафиксировать нарушение и направить жалобу в надзорные органы.

Ранее россиянам дали советы, как подготовить школьную форму к 1 сентября.

