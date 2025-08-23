Пожар на Челябинской птицефабрике локализовали

МЧС: пожар на Челябинской птицефабрике локализован на площади 7 тыс.кв.метров

Пожар на птицефабрике в Челябинской области локализовали на площади 7 тыс.кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило сегодня утром из поселка Рощино. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что горит кровля птичника. Для ликвидации возгорания привлечены 46 человек личного состава и 12 единиц техники МЧС.

По данным ведомства, в момент пожара внутри здания находились пять человек, которые смогли эвакуироваться самостоятельно.

