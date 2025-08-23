На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Челябинской области загорелась крыша птицефабрики

МЧС: пожар на птицефабрике в Челябинской области охватил 7 тысяч кв. м
true
true
true

В Челябинской области горит крыша птицефабрики на площади около семи тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, в момент пожара внутри здания находились пять человек, которые смогли эвакуироваться самостоятельно.

Сообщение о возгорании поступило из поселка Рощино. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что горит кровля птичника. Для ликвидации возгорания привлечены 46 человек личного состава и 12 единиц техники МЧС. Информация о пожаре уточняется.

Накануне сотрудники экстренных служб ликвидировали масштабный пожар в Станично-Луганском районе ЛНР. Его потушили на площади 502 гектара, из которых 437 гектаров — покрытая лесом территория.

Там добавили, что в результате пожара повреждения получили 306 строений на территории садовых участков. Всего к ликвидации возгорания привлекли более 450 человек, включая волонтеров. Специалисты задействовали 58 единиц техники.

Ранее в Крыму потушили крупный природный пожар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами