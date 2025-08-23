В Челябинской области загорелась крыша птицефабрики

МЧС: пожар на птицефабрике в Челябинской области охватил 7 тысяч кв. м

В Челябинской области горит крыша птицефабрики на площади около семи тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, в момент пожара внутри здания находились пять человек, которые смогли эвакуироваться самостоятельно.

Сообщение о возгорании поступило из поселка Рощино. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что горит кровля птичника. Для ликвидации возгорания привлечены 46 человек личного состава и 12 единиц техники МЧС. Информация о пожаре уточняется.

Накануне сотрудники экстренных служб ликвидировали масштабный пожар в Станично-Луганском районе ЛНР. Его потушили на площади 502 гектара, из которых 437 гектаров — покрытая лесом территория.

Там добавили, что в результате пожара повреждения получили 306 строений на территории садовых участков. Всего к ликвидации возгорания привлекли более 450 человек, включая волонтеров. Специалисты задействовали 58 единиц техники.

Ранее в Крыму потушили крупный природный пожар.