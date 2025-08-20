В Кемерово загорелся торговый центр

112: в ТЦ «Лапландия» в Кемерово произошел мощный пожар

Мощный пожар произошел в торговом центре (ТЦ) «Лапландия» в городе Кемерово. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

В публикации говорится, что огонь охватил обшивку фасада здания. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

«Работников и посетителей эвакуируют. <...> Возгоранию присвоен второй, повышенный номер сложности», — подчеркивается в материале.

К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

17 августа в поселке Гжель, расположенном в Московской области, произошел пожар на территории бывшего завода «Синь России». На место выезжали сотрудники МЧС РФ, которые ликвидировали возгорание. Данных о пострадавших не поступало.

За день до этого пожар произошел на автомобильной стоянке на улице Выставочной в Ярославле. Главное управление МЧС РФ по Ярославской области заявило, что на парковке сгорели три тягача и столько же полуприцепов. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров, при этом поврежденные транспортные средства занимали еще 20 квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал.

Ранее в Краснодаре спасатели эвакуировали более 200 человек из загоревшейся спортивной арены.