На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кемерово загорелся торговый центр

112: в ТЦ «Лапландия» в Кемерово произошел мощный пожар
true
true
true
close
Telegram-канал «112»

Мощный пожар произошел в торговом центре (ТЦ) «Лапландия» в городе Кемерово. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

В публикации говорится, что огонь охватил обшивку фасада здания. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

«Работников и посетителей эвакуируют. <...> Возгоранию присвоен второй, повышенный номер сложности», — подчеркивается в материале.

К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

17 августа в поселке Гжель, расположенном в Московской области, произошел пожар на территории бывшего завода «Синь России». На место выезжали сотрудники МЧС РФ, которые ликвидировали возгорание. Данных о пострадавших не поступало.

За день до этого пожар произошел на автомобильной стоянке на улице Выставочной в Ярославле. Главное управление МЧС РФ по Ярославской области заявило, что на парковке сгорели три тягача и столько же полуприцепов. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров, при этом поврежденные транспортные средства занимали еще 20 квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал.

Ранее в Краснодаре спасатели эвакуировали более 200 человек из загоревшейся спортивной арены.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами