Подозреваемый в соучастии в убийстве генерала Москалика признал вину

Задержанный в Саратовской области подозреваемый в соучастии в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, признал свою вину. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По данным ведомства, мужчина рассказал, что наблюдал за генералом и доставил в Московский регион самодельное взрывное устройство, использованное при нападении.

В спецслужбе также уточняли, что задержанный собирал и передавал украинской стороне сведения о военнослужащих Воздушно-космических сил России, сотрудниках оборонных предприятий, а также об объектах критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области.

Москалика не стало 25 апреля в результате взрыва в подмосковной Балашихе. Мощность самодельного взрывного устройства, заложенного в заднюю часть Volkswagen Golf, составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Основной подозреваемый в преступлении — 42-летний Игнат Кузин — был задержан 26 апреля, он пытался скрыться за границей. Мужчина является уроженцем Сумской области Украины. Он получил гражданство РФ в 2023 году. После задержания Кузин подробно рассказал ФСБ о вербовке украинскими спецслужбами и своей роли в подготовке взрыва. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Уфе арестовали юношу по обвинению в диверсии.