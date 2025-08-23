В России планируют открыть 11 новых СИЗО

В России необходимо создать дополнительные места в следственных изоляторах (СИЗО) из-за превышения лимита в некоторых регионах за последние пять лет. Об этом говорится в постановлении правительства, которое опубликовано на портале правовой информации.

В документе утверждается, что по стране необходимо построить 11 новых следственных изоляторов на 11,23 тыс. мест, 14 режимных корпусов на 3,42 тыс. мест, провести реконструкцию четырех режимных корпусов, а также возвести и обновить 118 объектов вспомогательного назначения в СИЗО.

В постановлении отмечается, что срок действия федеральной программы «Развитие уголовно-исполнительной системы» был продлен до 2035 года, а финансирование увеличено с 105 млрд до 359,2 млрд руб.

В июле Совет Федерации одобрил закон, который наделяет Федеральную службу безопасности (ФСБ) правом создавать свои следственные изоляторы (СИЗО) для обвиняемых и подозреваемых в преступлениях.

Ранее сообщалось, что минюст хочет расширить список болезней, с которыми не берут под арест.