На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сенаторы одобрили закон о возвращении СИЗО в ведение ФСБ

Совфед одобрил закон о праве ФСБ создавать следственные изоляторы
true
true
true
close
РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон, который наделяет Федеральную службу безопасности (ФСБ) правом создавать свои следственные изоляторы (СИЗО) для обвиняемых и подозреваемых в преступлениях. Об этом сообщает ТАСС.

Государственная дума приняла законопроект в третьем окончательном чтении 8 июля.

Отмечается, что закон позволит вернуть в ведение ФСБ СИЗО, переданные в 2006 году в уголовно-исполнительную систему. Решение о создании, преобразовании и ликвидации СИЗО органов ФСБ будет принимать руководитель ведомства.

Органы ФСБ обязаны осуществлять охрану СИЗО, исполнять наказание в виде лишения свободы в отношении осужденных, оставленных для работ по хозобслуживанию, осуществлять обязательное лечение содержащихся в изоляторах людей.

Кроме того, органы ФСБ наделяются некоторыми соответствующими полномочиями, в том числе по установлению требований к помещениям для свиданий подозреваемых, обвиняемых с их адвокатами, по заключению с религиозными организациями соглашений о сотрудничестве, по доставлению и перемещению под охраной подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений лиц, а также осужденных для участия в следственных действиях, судебном разбирательстве.

Ряд СИЗО были в ведении ФСБ до 2006 года. В июле 2005-го президент Владимир Путин подписал указ, передающий следственные изоляторы ФСБ в распоряжение Федеральной службы исполнения наказаний, подведомственной Минюсту. Это было сделано в рамках выполнения обязательств, взятых на себя Россией при вступлении в Совет Европы в 1996 году

Ранее сообщалось, что в Забайкалье двое заключенных готовились к захвату заложников и побегу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами