Сенаторы одобрили закон о возвращении СИЗО в ведение ФСБ

Совет Федерации одобрил закон, который наделяет Федеральную службу безопасности (ФСБ) правом создавать свои следственные изоляторы (СИЗО) для обвиняемых и подозреваемых в преступлениях. Об этом сообщает ТАСС.

Государственная дума приняла законопроект в третьем окончательном чтении 8 июля.

Отмечается, что закон позволит вернуть в ведение ФСБ СИЗО, переданные в 2006 году в уголовно-исполнительную систему. Решение о создании, преобразовании и ликвидации СИЗО органов ФСБ будет принимать руководитель ведомства.

Органы ФСБ обязаны осуществлять охрану СИЗО, исполнять наказание в виде лишения свободы в отношении осужденных, оставленных для работ по хозобслуживанию, осуществлять обязательное лечение содержащихся в изоляторах людей.

Кроме того, органы ФСБ наделяются некоторыми соответствующими полномочиями, в том числе по установлению требований к помещениям для свиданий подозреваемых, обвиняемых с их адвокатами, по заключению с религиозными организациями соглашений о сотрудничестве, по доставлению и перемещению под охраной подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений лиц, а также осужденных для участия в следственных действиях, судебном разбирательстве.

Ряд СИЗО были в ведении ФСБ до 2006 года. В июле 2005-го президент Владимир Путин подписал указ, передающий следственные изоляторы ФСБ в распоряжение Федеральной службы исполнения наказаний, подведомственной Минюсту. Это было сделано в рамках выполнения обязательств, взятых на себя Россией при вступлении в Совет Европы в 1996 году

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