Минюст хочет расширить список болезней, с которыми не берут под арест

Минюст предложил расширить список болезней, с которыми не заключают под стражу

Министерство юстиции РФ предложило расширить перечень тяжелых заболеваний, с которыми обвиняемых нельзя будет заключать под стражу. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Предлагается расширить перечень, включив в него новые группы заболеваний, среди которых: болезни крови, врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения; беременность», — говорится в сообщении.

Документ подготовлен для реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы страны.

В прошлом году Минюст предложил расширить практику назначения принудительных работ по 65 составам преступлений. Будущая гуманизация уголовно-исправительной системы может привести к расширению практики назначения принудительных работ как самостоятельного вида наказания.

Сообщалось также, что министерство работает над проектом концепции уголовно-правовой практики. Речь идет о расширении оснований для наказаний, не связанных с лишением свободы.

Ранее ФСИН начала тестировать новые средства блокировки связи в СИЗО