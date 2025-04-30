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Минюст хочет расширить список болезней, с которыми не берут под арест

Минюст предложил расширить список болезней, с которыми не заключают под стражу
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции РФ предложило расширить перечень тяжелых заболеваний, с которыми обвиняемых нельзя будет заключать под стражу. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Предлагается расширить перечень, включив в него новые группы заболеваний, среди которых: болезни крови, врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения; беременность», — говорится в сообщении.

Документ подготовлен для реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы страны.

В прошлом году Минюст предложил расширить практику назначения принудительных работ по 65 составам преступлений. Будущая гуманизация уголовно-исправительной системы может привести к расширению практики назначения принудительных работ как самостоятельного вида наказания.

Сообщалось также, что министерство работает над проектом концепции уголовно-правовой практики. Речь идет о расширении оснований для наказаний, не связанных с лишением свободы.

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