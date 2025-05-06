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Неизвестный мастурбировал на глазах у девочек в детском парке в Анапе

В Анапе мужчину застали за непристойным поведением в присутствии детей
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

В Анапе на видео попал неизвестный, занимавшийся мастурбацией на глазах у несовершеннолетних. Об этом сообщает полиция Кубани.

Подозрительного мужчину заметили накануне на территории парка Джунгли. На снятом школьницами видео видно, как он прячется за дерево, снимает штаны и начинает мастурбировать.

«Первый раз он спрятался просто за веточку, стоял рядом с нами, а когда начали уходить, надел штаны и пошел прятаться за забор. Вызвали полицию, пока ждали ее, он уже убежал», — рассказали подростки.

По словам автора публикации, мужчина появляется в этом месте регулярно. Полицейские устанавливают его личность. Ведется проверка.

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