Неизвестный мастурбировал на глазах у девочек в детском парке в Анапе

В Анапе мужчину застали за непристойным поведением в присутствии детей

В Анапе на видео попал неизвестный, занимавшийся мастурбацией на глазах у несовершеннолетних. Об этом сообщает полиция Кубани.

Подозрительного мужчину заметили накануне на территории парка Джунгли. На снятом школьницами видео видно, как он прячется за дерево, снимает штаны и начинает мастурбировать.

«Первый раз он спрятался просто за веточку, стоял рядом с нами, а когда начали уходить, надел штаны и пошел прятаться за забор. Вызвали полицию, пока ждали ее, он уже убежал», — рассказали подростки.

По словам автора публикации, мужчина появляется в этом месте регулярно. Полицейские устанавливают его личность. Ведется проверка.

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