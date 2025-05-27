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Онанист пробрался на забег в Нижнем Новгороде и мастурбировал

В Нижнем Новгороде мужчина мастурбировал в толпе на забеге на глазах у детей
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Кадр из видео/Telegram-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»

В Нижнем Новгороде извращенец пришел на забег, пробрался в толпу и начал тереться об одну из женщин. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».

Его жертвой стала женщина в голубых лосинах. Свои действия мужчина снимал на видео. Позже, по информации канала, он начал писать участницам забега в соцсетях, чтобы найти потерпевшую. При этом он якобы делился версией, что хочет помочь найти преступника.

Как рассказали очевидцы, на забеге было много семей с детьми, и извращенец приставал к женщине у всех на глазах.

Комментариев по поводу инцидента от официальных служб не поступало.

До этого в парке Анапы мужчину застали за непристойным поведением в присутствии девочек-подростков: он прятался от детей за деревьями и мастурбировал. Несовершеннолетние, заметив извращенца, вызвали в парк полицию, но нарушитель сбежал.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти дедушка несколько лет развращал маленькую внучку.

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