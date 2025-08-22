На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперты обсудили трансформацию киберландшафта в России и странах СНГ

В Москве представили 98 докладов о кибербезопасности
true
true
true
close
Пресс-служба BI.ZONE

Среди группировок, атакующих российские компании, 20% используют коммерческое ВПО. Об этом на прошедшей в Москве шестой международной конференции по практической кибербезопасности Offzone 2025 сообщила на основании собственного исследования команда Bi.zone.

Уточняется, что в этом году Offzone поддержали 23 бизнес-партнера, 9 медиа и 13 представителей комьюнити. Генеральным партнером конференции стал Сбер. Площадку посетили свыше 2500 человек, опытом с участниками поделились более 120 экспертов.

«Offzone из года в год остается местом, где главное — качественный технический контент в области кибербезопасности. Вместе с партнерами мы сделали мероприятие точкой притяжения для экспертов отрасли и будем продолжать эту работу в дальнейшем», — отметил директор по стратегии Bi.zone Евгений Волошин.

За два дня эксперты конференции представили 98 докладов. Программу открыл основатель и генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский с выступлением на тему «Кибериммунитет для цифровой эры» о современных вызовах, киберугрозах и новом подходе к защите цифровых экосистем.

Также участники конференции обсудили уязвимости в парсерах, пентест Wi‑Fi, использование AI и ML в кибербезопасности и корпоративной среде, CTF, багбаунти, Web3, OSINT, ключевые тренды, опыт расследования киберинцидентов, разработку безопасной киберархитектуры и наиболее актуальную информацию об угрозах и кибератаках, реализуемых на территории России.

Кроме того, на конференции было презентовано исследование теневых ресурсов Bi.zone «Threat Zone 2025: обратная сторона». В его рамках эксперты проанализировали более 5000 сообщений форумов и телеграм-каналов, связанных с киберпреступностью, за 2024-й и первую половину 2025 года и озвучили ключевые прогнозы по развитию теневых площадок и трансформации ландшафта киберугроз в России и странах СНГ.

По итогам исследования сообщается, в частности, что 20% группировок, атакующих российские компании, используют коммерческое ВПО, также стоимость взломанных корпоративных аккаунтов начинается от 10 долларов.

Также организаторы провели различные активности, в том числе викторину и квиз, имитирующий проверку антифрод-системы: участники могли пройти их в телеграм-боте конференции и заработать офкоины — внутреннюю валюту Offzone.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами