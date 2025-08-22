Эксперты обсудили трансформацию киберландшафта в России и странах СНГ

Среди группировок, атакующих российские компании, 20% используют коммерческое ВПО. Об этом на прошедшей в Москве шестой международной конференции по практической кибербезопасности Offzone 2025 сообщила на основании собственного исследования команда Bi.zone.

Уточняется, что в этом году Offzone поддержали 23 бизнес-партнера, 9 медиа и 13 представителей комьюнити. Генеральным партнером конференции стал Сбер. Площадку посетили свыше 2500 человек, опытом с участниками поделились более 120 экспертов.

«Offzone из года в год остается местом, где главное — качественный технический контент в области кибербезопасности. Вместе с партнерами мы сделали мероприятие точкой притяжения для экспертов отрасли и будем продолжать эту работу в дальнейшем», — отметил директор по стратегии Bi.zone Евгений Волошин.

За два дня эксперты конференции представили 98 докладов. Программу открыл основатель и генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский с выступлением на тему «Кибериммунитет для цифровой эры» о современных вызовах, киберугрозах и новом подходе к защите цифровых экосистем.

Также участники конференции обсудили уязвимости в парсерах, пентест Wi‑Fi, использование AI и ML в кибербезопасности и корпоративной среде, CTF, багбаунти, Web3, OSINT, ключевые тренды, опыт расследования киберинцидентов, разработку безопасной киберархитектуры и наиболее актуальную информацию об угрозах и кибератаках, реализуемых на территории России.

Кроме того, на конференции было презентовано исследование теневых ресурсов Bi.zone «Threat Zone 2025: обратная сторона». В его рамках эксперты проанализировали более 5000 сообщений форумов и телеграм-каналов, связанных с киберпреступностью, за 2024-й и первую половину 2025 года и озвучили ключевые прогнозы по развитию теневых площадок и трансформации ландшафта киберугроз в России и странах СНГ.

По итогам исследования сообщается, в частности, что 20% группировок, атакующих российские компании, используют коммерческое ВПО, также стоимость взломанных корпоративных аккаунтов начинается от 10 долларов.

Также организаторы провели различные активности, в том числе викторину и квиз, имитирующий проверку антифрод-системы: участники могли пройти их в телеграм-боте конференции и заработать офкоины — внутреннюю валюту Offzone.