В Томске подросток может получить срок за гигантскую свастику на песке

В Томске подросток нарисовал свастику на песке и стал фигурантом дела

В Томске за реабилитацию нацизма и пропаганду запрещенного движения задержан 16-летний подросток, нарисовавший в песочнице свастику. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел на детской площадке во дворе дома в Красном переулке. Юноша ногой нарисовал на песке гигантскую свастику и текст экстремистской направленности. Спустя несколько часов молодого человека задержали.

«Также полицейские и следователи выяснили, что ранее подозреваемый разместил на своей странице в социальной сети символику криминального движения, деятельность которого запрещена на территории нашей страны», — сообщили в МВД.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, ему может грозить до трех лет лишения свободы.

До этого в Москве местный житель оставил в лифте нацистский рисунок и поплатился за это в суде. Тимирязевский районный суд признал москвича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики»). В качестве наказания суд назначил административный штраф в размере двух тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее на стене жилого дома в российском городе обнаружили свастику.