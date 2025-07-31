В России ввели обязательные работы за пропаганду нацизма

Путин одобрил закон об обязательных работах за пропаганду нацизма

В России ввели возможность наказывать обязательными работами за пропаганду нацизма и экстремизма, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Текст документа размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Законом корректируются положения статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях. Теперь за демонстрацию экстремистских или нацистских символов, а также за пропаганду запрещенных идеологий могут приговорить к обязательным работам.

В мае председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин призвал ввести наказание за оправдание коррупции по аналогии с предусмотренными законом санкциями за реабилитацию нацизма и оправдание терроризма.

Судья отметил, что оправдание этого явления в учебном процессе, в электронных и письменных публикациях может поспособствовать воспитанию толерантности к коррупции.

Ранее в России потребовали запретить новый альбом Канье Уэста из-за пропаганды нацизма.