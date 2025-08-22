Прокурор запросил 25 лет бойцу «Кракена» за подрыв «ГАЗели» с солдатами РФ

Прокурор потребовал 25 лет лишения свободы для бойца подразделения «Кракен» (террористическая организация запрещена в РФ) украинской разведки Андрея Приходько, которого обвиняют в подрыве автомобиля «ГАЗель» с солдатами ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«По совокупности преступлений прошу назначить Приходько общий срок наказания в виде 25 лет лишения свободы, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остального срока - в колонии строгого режима, со штрафом в размере 700 тысяч рублей», — сказал представитель гособвинения.

В настоящее время украинца обвиняют в теракте, незаконном обороте и контрабанде оружия и боеприпасов, а также нелегальном пересечении границы. Мужчина признал вину и оформил явку с повинной.

От дальнейших показаний Приходько отказался, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя.

Инцидент с подрывом авто произошел в 2023 году с Белгородской области. Военным Вооруженных сил РФ удалось вовремя покинуть салон машины после попадания в него снаряда из гранатомета.

Ранее украинский военный Владимир Сердюк получил 15 лет за вторжение в Курскую область.