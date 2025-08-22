Дачникам рассказали, как правильно хранить яблоки

В августе наступает пора сбора ранних яблок, которые уже падают с веток. Однако стоит помнить, что хранятся такие плоды максимум три месяца из-за нежной структуры клеток. Об этом в интервью «Москве 24» сообщила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Если яблоки не сорваны с ветвей, а собраны с земли, они «живут» не более двух недель. Для длительного хранения лучше собирать фрукты с деревьев и тщательно проверять на наличие гнили, которая может распространиться на соседние плоды, отметила специалист.

«Еще ранние яблоки нельзя сразу отправлять в подвал: в начале осени там достаточно сыро, поэтому они сгниют. Поэтому их следует положить в деревянные ящики с отверстиями для проветривания и поставить в какой-нибудь сарай», — посоветовала Воронова.

Убрать яблоки в подвал можно, когда на улице установится дневная температура +2-3 °C. Поздние же сорта, по ее словам, можно опускать в подземелье сразу, поскольку они хранятся лучше всего.

Что касается ящиков, эксперт советует не класть туда сено или ветошь для утепления, так как они накапливают влагу. Допустимы только листья папоротника, обладающие бактерицидными свойствами.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина до этого говорила, что не стоит покупать в магазинах идеально ровные яблоки, потому что для такой красоты нередко требуется обработка химическими веществами. При этом кожура свежего фрукта должна быть упругой, не сморщенной и без каких-либо признаков гниения, отметила она.

