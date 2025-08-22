На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Милонов рассказал, сколько у него детей, собак, кошек и черепах

Милонов заявил, что в его семье домашних питомцев в два раза больше, чем детей
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что завел дома для своих шестерых детей целый зоопарк. Среди домашних питомцев — не только кошки и собаки, но и красная игуана Клавдия. Так парламентарий отреагировал на инициативу члена Общественной палаты РФ ввести лимит на количество домашних животных.

«Очень правильно ставит вопросы Павел Пожигайло. У меня три кошки, один кот, три собаки, из них две Герды, Наумка, две черепахи, один кролик София. Гигантский бананоед Банана и Клавдия — красная игуана. Наверное, пока все. Да, и еще шестеро детей. Вот, можно выводы делать в соответствии с установками Пожигайло», — сказал Милонов.

До этого первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло предложил ввести правило, согласно которому количество домашних животных в семье не должно превышать количество детей. Оптимальной нормой он назвал возможность завести не более одной собаки и одной кошки.

Общественник также заявил, что женщины не должны заменять мужа и детей на кошек и собак. По его мнению, если у россиянки в доме живет по пять-шесть питомцев — это извращение.

Ранее Пожигайло объяснил идею уравнять бабушек и дедушек с родителями.

