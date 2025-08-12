«Лучше приемных»: эксперт объяснил идею уравнять бабушек и дедушек с родителями

В России нужно наделить бабушек и дедушек полными родительскими правами в отношении их внуков на случай срочной ситуации – например, потери мамы и папы или лишения их прав воспитывать ребенка. Об этом НСН заявил первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

Так он прокомментировал выдвинутую ОП идею разрешить бабушкам и дедушкам с согласия родителей вписывать внуков в свои паспорта. Как пояснил председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, это упростит решение ряда вопросов, например, совместное заселение с внуками и принятие решений о медицинских операциях при необходимости. Пожигайло отметил, что нужно закрепить право близких занять место родителей в случае необходимости.

«Бабушки и дедушки должны иметь право, как и родители. Если с родителями что-то происходит или если их лишают родительских прав, бабушки и дедушки занимают их место, на полном основании могут воспитывать своих внуков», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в определенных ситуациях бабушки и дедушки все равно должны будут получать одобрение родителей – например, если речь идет о выезде с ребенком за границу.

«Самое главное – наделить их полными правами. Бывает, что сейчас опека вырывает внуков из рук бабушки…Зачем? Ребенку лучше с родными людьми», — заключил специалист.

