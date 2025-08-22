Россияне стали чаще ходить в заведения общественного питания и тратить там больше денег, сообщает Сбер.

По данным «СберАналитики», в сфере российского общепита зафиксирован рекордный чек на общую сумму 4,8 млн рублей, пробитый в Москве. Вторым стал чек на 3,9 млн рублей в Краснодаре, а третье место – чек на 3,6 млн рублей в Подмосковье. Также аналитики отметили, что за 6 месяцев 2025 года сумма трат россиян выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В «СберАналитике» добавили, что средний чек за поход в кафе, ресторан или бар вырос на 10%.

По словам управляющего директора дивизиона «Малый и микробизнес» Сбера Игоря Фарбера, в России почти 100 тыс. рестораном и кафе анализируют свой бизнес с помощью «СберБизнеса».

«Предприниматели видят, как меняется выручка и средний чек, лучше понимают потребности гостей, оценивают их возвращаемость. Они могут сравнивать свои показатели с рынком и точно определять, где уже в лидерах, а где есть пространство для роста», — сказал он.

По данным «СберАналитки», чаще всего (81%) платят в заведениях фастфуда, а 15% — в кафе и ресторанах. Также удалось выяснить, что жители Москвы и Санкт-Петербурга тратят в ресторанах больше всего (около 16 тыс. рублей на человека в год в Москве и 13 тыс. рублей в Санкт-Петербурге).